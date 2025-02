Europa.today.it - Inter, infortunio Sommer: i tempi di recupero

Leggi su Europa.today.it

Una brutta notizia, quella arrivata in queste ore in casa. I nerazzurri, reduci dal ko dell'Allianz Stadium contro la Juventus, che ha impedito a Lautaro Martinez e compagni di operare il sorpasso al Napoli in vetta alla classifica, devono infatti fare i conti con l'di Yann.