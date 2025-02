Internews24.com - Inter Genoa, Thuram salta la gara? Ecco la vera decisione di Inzaghi, novità dell’ultimo secondo sull’infortunio

Leggi su Internews24.com

di Redazioneè già alle porte e i tifosi nerazzurri aspettano con ansiadi Marcusladi Simonesi avvicina e ormai nel novero delle domande che i tifosi nerazzurri si stanno ponendo in previsione dellasvetta quella sulle condizioni di Marcus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina infatti, Simonenon potrà di certo fare a meno del francese per il successivo scontro diretto col Napoli di Conte (in programma il 2 di marzo). Per questo, sul breve, la caviglia ancora dolorante diverrà gestita dallo staff medico con l’obiettivo di esserci proprio a Napoli. Questo, naturalmente, a costo di ‘perdersi’ proprio la partita di San Siro contro il Grifone. Anche a costo di prendersi un turno di riposo contro il club ligure (senza nemmeno andare in panchina) quindi, spiega la Rosea, è un’opzione sul piatto per lui.