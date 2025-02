Internews24.com - Inter Genoa, per Inzaghi sos infermeria: che big in dubbio! Loro due a rischio il match

di Redazione, Simonedeve fare i conti con l’, ecco tutti i big aper la sfida, il punto verso il match di Serie Asi avvicina. Proprio in previsione della gara di Serie A in programma il prossimo sabato alle 20e45, Simonefa il punto con l’infermiera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram verrà valutato giorno per giorno causa una caviglia non ancora completamente guarita malgrado il minutaggio concesso contro la Juve. Con il francese lavora a parte Carlos Augusto: anch’egli di conseguenza inper la gara coi liguri (causa una contusione al polpaccio con edema).Attenzione poi ai diffidati: Bastoni, Barella e Mkhitaryan, tutti ad un solo cartellino giallo dal saltare il successivo appuntamento contro il Napoli.