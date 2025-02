Internews24.com - Inter Genoa, non solo Sommer: altri due nerazzurri a rischio forfait per Inzaghi! Le ultime

di Redazione, nondueper! Lesulla probabile formazioneMancano soltanto due giorni ae Simonecomincia a fare la conta dei calciatori a disposizione per la sfida di sabato sera a San Siro contro i rossoblù di Patrick Vieira. La tegola di oggi è stata l’infortunio alla mano rimediato da Yann, il quale ne avrà per circa 3-4 settimane e salterà diverse partite a partire proprio da quella contro il. Ma il portiere svizzero rischia di non essere l’unica defezione per il tecnico nerazzurro.Come fa sapere Sky Sport, infatti, il tecnico rischia di fare a meno anche di Carlos Augusto e Marcus Thuram in vista della gara contro il Grifone. Qualora il francese dovesse alzare bandiera bianca, salgono le quotazioni di Joaquin Correa per giocare in attacco affianco di Lautaro Martinez.