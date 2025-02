Internews24.com - Inter Genoa, Inzaghi fa il punto della situazione. Uno tra loro due dal primo minuto nel match di San Siro

di Redazione, a pochi giorni daldi campionatoinizia a vederci chiaro sul discorso formazione. Uno tradue sarà titolareSabato sera alle 20:45 il fischio di inizio divalida per la 26esima giornata di campionato. Reduci dal ko contro la Juventus, i nerazzurri sono chiamati a cancellare il risultato del derby d’Italia. Trovano di fronte un avversario non semplice e sarà dunque fondamentale affrontare la gara con concentrazione; sarà altrettanto fondamentale vincere per arrivare nel migliore dei modi alla sfida contro il Napoli.comincia a vederci chiaro sul discorso formazione, il tecnico piacentino – come riporta Tuttosport – farà qualche cambio a centrocampo.infatti rischia e opta per questa decisione: uno tra Barella e Mkhitaryan partirà dalla panchina contro la formazione del Grifone.