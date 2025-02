Inter-news.it - Inter-Genoa, formazione con cambi: 3 sperano (uno dirottato?) – TS

Si avvicina, che si giocherà sabato sera alle 20.45. Ladell’potrebbe essere modificata, anche per far fronte a tre diffidati. Le ultime da Tuttosport.TRE IN DIFFIDA – Saràla prossima sfida dei nerazzurri, che a San Siro cercheranno di ritrovare il bottino pieno, dopo aver perso il derby d’Italia contro la Juventus a Torino. Con un successo sul Grifone dell’ex Patrick Vieira, i nerazzurri metterebbero almeno per una notte il proprio musetto davanti al Napoli in classifica (azzurri poi impegnati domenica all’ora di pranzo a Como). In vista di, ladei nerazzurri, complice anche qualche diffidato di troppo, potrebbe mutare. Sono tre i giocatori a rischio squalifica per Napoli: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan.