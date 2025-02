Inter-news.it - Inter-Genoa e la minaccia dei diffidati: 3 da gestire per Napoli – CdS

Leggi su Inter-news.it

arriva ad una settimana esatta dal match scudetto contro il. Simone Inzaghi ha treda, si tratta di tre super titolarissimi.PERICOLOè già insidiosa di per sé e in più ci si mette anche il pericolo del cartellino giallo. Sì, perché sabato sera a San Siro, la squadra di Simone Inzaghi giocherà contro l’undici dell’ex Patrick Vieira con ben tre giocatori, che se ammoniti salterebbero la partita scudetto del primo weekend di marzo contro ilal Diego Armando Maradona. Pertanto, bisogneràbene la situazione. Si tratta di tre giocatori dal peso enorme in squadra: Alessandro Bastoni, vale a dire il primo costruttore di gioco dei nerazzurri, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, due dei fantastici tre in mezzo al campo.