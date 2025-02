Inter-news.it - Inter-Genoa, Correa più altre tre novità? Probabile formazione

L’è chiamata a reagire in campionato, dopo la sconfitta in casa della Juventus, per mantenersi a contatto con il Napoli in vista dello scontro diretto in programma nel prossimo weekend. Prima di andare al Maradona, la squadra di Inzaghi riceverà sabato a San Siro ildi Vieira (clicca qui per la conferenza stampa). Occhio a.L’OBIETTIVO – L’che scenderà sul campo di San Siro sabato sera contro il, tenterà di resettare il passo falso contro la Juventus, e di tornare alla vittoria, per mettere pressione al Napoli, prima dello scontro diretto. Vincendo i nerazzurri si prenderebbero la vetta della classifica, almeno momentaneamente. La squadra di Inzaghi avrà infatti l’occasione, di mettersi davanti di un punto per una notte, aspettando quello che farà il Napoli, impegnata sul campo del Como domenica a 12.