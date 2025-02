Ilnapolista.it - Inter, frattura alla testa della falange prossimale del pollice della mano destra per Sommer: salterà il Napoli

L’quasi sicuramente si presenterà il 2 marzo al Maradona orfano del suo portiere titolare. La società neroazzurra ha infatti comunicato un duro infortunio per Yann, Inzaghi dovrà affidarsi al secondo portiere Martinez. Per lui una sola presenza in stagione in Coppa Italia.A causa di questo infortunio il portiere svizzero classe ’88 starà fuori almeno per 3-4 settimane. In questo caso,salterebbe diverse gare tra cui quella con il Genoa questo sabato, la Lazio in Coppa Italia, il, l’andata degli ottavi di finale di Champions League, la gara contro il Monza (weekend 8/9 marzo), il ritorno degli ottavi di Champions League e la gara contro l’Atalanta.infortunato, il comunicato dell’Il comunicato dell’:Yannsi è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali.