Inter c’è un Thuram da ritrovare | nel 2025 mancano i gol

L’ha bisogno che Marcusritrovi la vena realizzativa. Nelinfatti l’attaccante ha all’attivo una sola rete in nerazzurro.RENDIMENTO CHE CAMBIA – Marcusè probabilmente il miglior giocatore della stagione dell’fino ad oggi. Il suo impatto è stato devastante, con un rendimento addirittura superiore a quello già ottimo dell’anno dello scudetto. Con un dato a segnare la differenza: la resa in area avversaria. Il francese è diventato nettamente più pericoloso, più goleador. E questo è stato un fattore importante per la squadra. Nelperò le cose sono cambiate.GOL CERCASI –infatti continua ad avere peso ed importanza nel gioco di Inzaghi. Il suo rendimento è praticamente insostuibile. Ma nelmanca qualcosa. Nello specifo,i gol. Nessuno ci ha fatto particolare attenzione, proprio perché dalla parte del francese ci sono i numeri dei primi mesi di stagione e delle buone prove in generale.