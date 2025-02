Inter agli ottavi PSV o Feyenoord ma ai quarti accoppiamento da brividi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Chi può prendere l’ai. Ieri si sono conclusi gli spareggi di Champions League che hanno decretato le 8 squadre che si aggiungono alle altre 8 già qualificate per glidi finale. Male l’Italia che perde in un solo turno Atalanta, Milan e Juventus. In particolare le sfide di Milan e Juventus erano particolarmente care all’, visto che i nerazzurri erano abbinati alle sfide delle due italiane. Con l’eliminazione di Milan e Juventus per l’ci sarà una trae PSV.Un sorteggio tutto sommato abbordabile dato che le squadre olandesi si sono dimostrate certamente ostiche ma non imbattibili. Guai chiaramente a sottovalutarle, visto che nell’ultimo periodo i nerazzurri tendono a rilassarsi un po’ troppo.Il sorteggio ci sarà domani venerdì alle ore 12 a Nyon che sarà trasmesso in diretta in chiaro su Tv8 ma anche su Sky, Now e Prime Video.