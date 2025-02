Intelligenza Artificiale per insegnare l’antico | ciclo di incontri per docenti

Leggi su Orizzontescuola.it

Il progetto “IA X IA –per” propone treonline, dedicati ai, per esplorare l’utilizzo dell’IA nell’insegnamento delle lingue, della letteratura e della storia antiche. Ildi, valido come aggiornamento(Codice Sofia: 97564, 7 ore), si svolgerà esclusivamente in modalità a distanza su Google Meet.L'articoloperdiper