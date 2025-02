Quotidiano.net - Insulti a un nostro giornalista: squadristi social, quei filo-Putin contro la stampa

??????La marearosso-bruna deiiani di casa nostra in servizio permanente effettivo ha lo stesso concetto di democrazia e di libertà di informazione che ha il loro ultra-leader di riferimento. È bastato che ilDavid Allegranti scrivesse un articolo sul fenomeno e suoi suoi protagonisti più esemplari nelPaese, perché uno di loro, Vincenzo Lorusso, creatore e animatore, guarda caso su Telegram, del canale-russo dal titolo inequivocabile Donbass Italia, lo additasse al pubblico odio come nemico della causa. Da lì un diluvio die invettive verso Allegranti da parte degli adepti (troll o persone in carne e ossa, poco conta) della missione di propaganda e squadrismomessa in piedi dal suddetto Lorusso. Tralasciamo gli epiteti e le minacce più volgari e violente, ma, per dare un’idea, si va, per citare quelli meno truculenti (sic), da “scarto umano che boccheggia prima di affogare” a “servo in attesa del bonifico del padrone” e giù con “idiota”, “imbecille” e via di seguito: sempre per restare alle accuse più riferibili.