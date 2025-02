Liberoquotidiano.it - "Ingrata!", "Ricordo cosa hai detto": "Imma Tataranni", la presentazione finisce in rissa

Un botta e risposta velenosissimo. Presente la seguitissima serie Rai, ""? Durante la conferenza stampa didella nuova stagione è andato in scena un epico scontro tra la protagonista, l'attrice Vanessa Scalera e l'autrice dei libri da cui è tratto il racconto della fiction, Mariolina Venezia. In una domanda, come ricorda ilCorriere, viene fatto notare che a Sanremo Scalera, ospite sul palco l'ultima sera per pochi minuti, proprio per lanciare la fiction, non ha ringraziato Mariolina Venezia: "Me ne sono proprio dimenticata! Ma da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori, Mariolina ha scritto un personaggio straordinario". Arriva la risposta della scrittrice: "Sono una fan di tutti gli ingrati,è paladina dell'ingratitudine. Ringrazio Vanessa per la sua ingratitudine, perché spesso non mi ha ringraziato: è una donna libera, non a caso interpreta un personaggio libero come