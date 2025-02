Ilfattoquotidiano.it - Ingiustamente accusato nel caso Vassallo, finisce arrestato per avere violato il divieto di avvicinamento alla ex

Trascorsi da piccolo spacciatore, fama di violento, figura centrale delle prime indagini sull’uccisione del sindaco di Pollica, Angelo. Su di lui il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo indirizzò le accuse, manipolando il video di un negozio che si affaccia sulla piazzetta di Acciaroli: Bruno Humberto Damiani, detto ‘il Brasiliano’, è stato indagato e archiviato due volte per quel delitto a cui era estraneo, e la sua vicenda è tornatamemoria con i recenti arresti di Cagnazzo e dei presunti complici dell’omicidio.Damiani suo malgrado ora torna agli onori della cronaca giudiziaria. Poche ore fa è statoper averildidella sua ex appena 48 ore dopo il provvedimento del Gip di Vallo della Lucania. E’ in carcere a Fuorni in attesa del processo per direttissima che si celebrerà il 21 febbraio.