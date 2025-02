Infortunio Sommer | salta Genoa Lazio e Napoli A rischio l’andata di Champions

Leggi su Ilnerazzurro.it

Yanndovrà restare fermo per almeno tre settimane a causa della frattura alla testa della falange prossimale del pollice destro. Il portiere svizzero salterà Inter-di sabato, i quarti di finale di Coppa Italia contro lae la sfida scudetto con il. Aanchedegli ottavi diLeague, in programma nella prima settimana di marzo, come riportato da Sky Sport.Un’assenza pesante per Simone Inzaghi, che perde il suo numero uno, sempre presente in stagione tranne che nella vittoria di Coppa Italia contro l’Udinese, quando in porta c’era Josep Martinez. Ora lo spagnolo farà il suo esordio in campionato con l’Inter proprio contro la sua ex squadra. Ulteriore complicazione per i nerazzurri: anche il terzo portiere, Raffaele Di Gennaro, è indisponibile.