Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, svelati i tempi di recupero del difensore bianconero: ecco quanto starà fuori

di Redazione JuventusNews24dideldella Juve in prestito dal Chelsea: tutti i dettagliNon arrivano notizie positive per la Juve che perde perun altro: lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra perche, come riportato da Giovanni Albanese, salterà le prossime 2-3 settimane.Il, che si era fin da subito integrato molto bene,quindi out per le prossime partite e il suosarà valutato in funzione della sintomatologia, come appreso dal comunicato del club.IL COMUNICATO UFFICIALE E TUTTI I DETTAGLI SULL’Leggi su Juventusnews24.com