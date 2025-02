Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, difensore portoghese al J Medical: esami dopo il problema accusato in PSV Juve – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24al Jper glistrumentali. Ecco il suo arrivo nella struttura –(Tommaso Vottero inviato al J) –è arrivato al Jper sottoporsi aglil’rimediato in Champions League. Ilha abbandonato il match in avvio a causa di unmuscolare. C’è attesa per conoscere l’esito deglie gli eventuali tempi di recupero.#è arrivato al Jper sottoporsi aglil’rimediato in #Psv?? #? @TommasoVottero pic.twitter.com/NiOi3q5P8w—ntusNews24.com (@junews24com) February 20, 2025Le immagini raccolte dantusnews24.com.Leggi suntusnews24.com