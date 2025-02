Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, chi potrà sostituire il difensore della Juve? Ci sono due opzioni: cosa potrà accadere nelle prossime partite

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, chiil? Tutti i dettagli in vista dellesfideUn’altra brutta notizia per lache sarà privata dia causa di una lesione del tendine del plantare gracilegamba destra. Chi potrebbeilbianconero, anche vista l’assenza di Kalulu ancora ai box.Lepiù probabilidue: Kelly nel ruolo dicentrale vicino a Gatti oppure Locatelli che in questa stagione ha già giocato in quella posizione.Leggi suntusnews24.com