Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, c’è lesione! Brutte notizie per la Juve: ufficiale l’esito degli esami e le condizioni del difensore. Il comunicato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, svelate ledeldella: ecco come sta e ildel club dopo gliNella brutta serata di Eindhoven, laha perso perdopo solo 10?. Ilarrivato in prestito dal Chelsea, dopo le prime grandi prestazioni con i bianconeri, si è fermato per unadel tendine del plantare gracile della gamba destra. Ilportoghese si è sottoposto questa mattina aglistrumentali che hanno mostrato quanto riportato dal club tramite un– «, uscito durante il primo tempo della gara contro il Psv Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il Jmedical ad accertamenti diagnostici. Glihanno evidenziato ladel tendine del plantare gracile della gamba destra.