Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga: ansia Juve in attesa degli esami, ma quasi sicuramente salterà queste partite. Le prime sensazioni

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in, ma. Lesecondo la GazzettaPiove sul bagnato in casa. Non solo l’eliminazione per mano del Psv nel playoff di Champions League, la squadra di Thiago Motta è costretta a fare i conti con un nuovoin difesa.Ieriè stato costretto a uscire dal campo dopo una decina di minuti per un fastidio al polpaccio. I bianconeri tengono le dita incrociate in, ma trattansi di un problema muscolare come minimola trasferta di Cagliari e il quarto di Coppa Italia con l’Empoli.Leggi suntusnews24.com