Spazionapoli.it - Infortunio in casa Inter, Inzaghi trema: un titolarissimo salterà il Napoli!

Sono minuti importanti in. Simonepotrebbe perdere un uomo importante in vista delle prossime settimane. Manca sempre meno alla sfida Scudetto tra. Le due squadre si contendono il tricolore dall’inizio della stagione, anche se la distanza resta davvero minima (2 punti). Ora, però, è il momento di fare sul serio con lo scontro diretto che si avvicina sempre più. A tal proposito, negli ultimi minuti, è giunta una notizia importante riguardante proprio un calciatore nerazzurro. Quest’ultimo, potrebbe non essere a disposizione di Simone.Sommer out per: salta la sfida contro il!La sfida traprosegue da diversi mesi, seppur a distanza. Nei prossimi giorni, però, ci sarà il faccia a faccia tanto attesa che dirà moltissimo sulla corsa verso lo Scudetto.