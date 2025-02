Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, Thiago Motta può sorridere: in arrivo ottime notizie verso la trasferta di Cagliari. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24può: inladiin programma domenica sera.Arrivano aggiramenti molto importanti per quanto riguarda le condizioni di, centrocampista di proprietà della Juventus che ha saltato gli ultimi impegni per un problema fisico.Il brasiliano non è stato convocato contro il Psv per evitare di affrettare i tempi di recupero e incappare in nuove ricadute ma, svela Tuttosport, con ogni probabilità sarà già a disposizione per ladiin programma domenica sera.Leggi su Juventusnews24.com