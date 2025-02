Juventusnews24.com - Infortunati Juve, le condizioni dei bianconeri dopo il PSV: da Renato Veiga passando per Koopmeiners e Cambiaso. Cosa filtra verso il Cagliari

Oltre all'eliminazione dalla Champions League, la sfida contro il PSV potrebbe lasciare anche degli strascichi sulla Juve per quanto riguarda gli infortuni. Per Renato Veiga si dovrebbe trattare di un piccolo problema al polpaccio, Koopmeiners aveva avuto la febbre mentre Cambiaso, al rientro, ha dovuto chiedere il cambio oltre 85 minuti giocati. Nei prossimi giorni si saprà di più in vista del Cagliari. PAROLE – «Abbiamo fatto tre cambi forzati. Prima Veiga poi Koop che ieri mattina aveva la febbre che mi ha chiesto il cambio e anche Andrea è un cambio forzato perché mi ha detto che non si sentiva in condizione di continuare. Gli altri cambi sono entrati per aiutare la squadra ma questa volta è stato più difficile».