Juventusnews24.com - Infortunati Juve, altro stop in difesa! Reparto falcidiato: solo questi bianconeri sono rimasti indenni da inizio stagione

di RedazionentusNews24in! La statistica suldifensivo di quest’anno lascia senza parole:due giocatoriAncora un infortunio per la, sempre in. Si ferma anche Renato Veiga che dovrà saltare le prossime 2-3 settimane per una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra.Dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal, sisusseguiti i varidi Cambiaso, Kalulu, Savona, Rouhi e adesso del giocatore di proprietà del Chelsea.Gatti e Kelly, che è arrivato a gennaio, non sioltre ad Alberto Costa che non è mai sceso in campo dal suo arrivo a Torino in bianconero.IL COMUNICATO UFFICIALE E TUTTI I DETTAGLI SULL’INFORTUNIO RENATO VEIGALeggi suntusnews24.com