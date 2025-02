Internews24.com - Infinity League Inter, i nerazzurri parteciperanno alla seconda edizione dell’evento organizzato da DAZN

Leggi su Internews24.com

di Redazione, itornano in campo per latargato: il comunicato del clubIl 22 marzo 2025 l’parteciperàdi un evento unico creato da: un’esibizione eccezionale che vedrà confrontarsi quattro illustri club europei, con la presenza di Leggende e giovani promesse, in formazioni sia femminili che maschili, all’insegna dell’innovazione e dello spettacolo. Di seguito, il comunicato del club nerazzurro diramato sui propri canali ufficiali. GLI ALTRI CLUB PARTECIPANTI- «L’prende ufficialmente partedi: il Club nerazzurro aggiunge italianità, tradizione e passione all’evento sportivo di nuova generazione che mixa spettacolo calcistico e innovazione. Insieme a Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Juventus, l’completa il roster di squadre coinvolte nella, portando il proprio DNA e i propri valori in questa competizione, con una squadra composta da Legend del Club, giovani calciatori e creator digitali, sia maschili che femminili, che si sfideranno in partite da 20 minuti».