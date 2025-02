Thesocialpost.it - “Infilzato così”. Bimbo scivola sulla lavastoviglie, tragedia in casa all’improvv

Un’ordinaria giornata in famiglia stava per trasformarsi in unaper un bambino di 10 anni in Australia, rimasto gravemente ferito dopo essere statoda un coltello da cucina mentre cadeva in unaaperta. L’incidente è avvenuto nelladella famiglia a Mandurah, nell’Australia Occidentale, mentre il piccolo si stava preparando un toast.La porta dellaera stata lasciata aperta e, purtroppo, il bambino non ha visto il pericolo, inciampando e cadendo all’indietro proprio sullo sportello dell’elettrodomestico, che era parzialmente pieno di piatti e posate. Tra gli oggetti, un coltello da cucina era stato messo nel cestello con la lama rivolta verso l’alto. In un attimo, il bambino è caduto sopra il coltello, rimanendoalla schiena.La lama gli è penetrata vicino alla colonna vertebrale, a pochi millimetri dal midollo spinale, e solo per una piccola distanza il bambino ha evitato di rimanere paralizzato.