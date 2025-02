Ilrestodelcarlino.it - Infermiera aggredita al Mazzoni. I giudici: "L’Ast è responsabile"

La Corte d’Appello di Ancona ha emesso una storica sentenza a favore di un’quasi otto anni fa presso l’ospedaledi Ascoli. La decisione prevede un risarcimento di oltre 22.000 euro per danno morale soggettivo e danno biologico. "L’aggressione, avvenuta durante un turno pomeridiano nel triage del pronto soccorso, ha evidenziato le criticità legate alla sicurezza del personale sanitario" commenta il Nursind di Ascoli che ha assistito l’nella causa. Secondo il segretario provinciale Maurizio Pelosi, la sentenza della Corte d’Appello di Ancona non solo riconosce l’importanza della tutela dei diritti dei lavoratori in ambito sanitario, ma segna anche la prima pronuncia in Italia che combina il risarcimento per danno morale soggettivo e danno biologico in un caso di questo tipo.