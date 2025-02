Quotidiano.net - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Per accedere agli incentivi destinati alle famiglie è fondamentale considerare il valore dell’ISEE, poiché rappresenta il principale criterio di eleggibilità. Più l’ISEE è basso, maggiore sarà il numero di agevolazioni a cui si può accedere. Ma cos’è questo strumento? L’, comunemente conosciuto come ISEE, è una realtà fondamentale e serve a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, considerando (salvo alcune eccezioni) tutte le voci di “ricchezza” attribuibili a quel medesimo nucleo, come le proprietà immobiliari, le rendite finanziarie, i redditi vari, ecc. Per il calcolo dell’ISEE si può utilizzare il servizio on line messo a disposizione dall’Inps, che permette di accedere all'ISEE precompilato. In alternativa, è possibile rivolgersi a un CAF per la compilazioneDSU e il suo invio all’Inps.