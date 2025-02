Ilgiorno.it - Incidenti con animali. I dati sono dimezzati

Primo report del 2025 dell’attività svolta dalla Polizia provinciale guidata dal commissario capo Piermario Pollieno che per il mese di gennaio ha potuto contare su due ufficiali, nove agenti e sette guardie volontarie. Il dato che subito balza all’occhio riguarda il numero, quasi dimezzato rispetto alla media, deglistradali accertati causati daselvatici o che in vario modo li hanno visti coinvolti. In tuttostati trenta, dei quali 12 con altrettanti cervi, 8 con caprioli e 6 con la volpe. Siregistrati inoltre incontri troppo ravvicinati con un tasso e con faina e due che non posnon strappare un sorriso: in un caso l’incidente stradale avrebbe infatti imposto la constatazione amichevole con un gufo reale (per altro ferito nell’impatto e curato al Cras, il Centro recuperoselvatici di Ponte in Valtellina) e nell’altro con un piccione.