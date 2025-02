Ravennatoday.it - Incidente tra due auto sulla statale: traffico bloccato

Leggi su Ravennatoday.it

Poco dopo le 20 di giovedì sera è avvenuto unRomea Dir, a Ravenna. Per questo motivo la strada è bloccata all'altezza di via Canalazzo. Per chi transita è necessario trovare soluzioni alternative.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di RavennaTodaySul posto presenti.