Incidente sul lungolago Auto contro un albero | muore donna di 67 anni

Era ospite di una Rsa Simona Butti, pensionata di 67di Torno, affetta da una grave disabilità. Ieri alle 12.30 viaggiava sul veicolo guidato da un volontario dell’associazione Volontari Soccorso Bellagio destinato al trasporto disabili, che la stava trasportando. Ma l’uomo, un pensionato di 70, mentre percorreva ilEuropa, ha avuto un mancamento e ha sbandato. L’è avvenuto all’altezza del civico 5, dove l’ha sbattutoun, con un urto che ha causato conseguenze per entrambi gli occupanti. Ma le condizioni più gravi sono state per la, trovata in arresto cardiocircolatorio probabilmente a causa dello spavento, e rianimata in posto. Ha resistito qualche ora grazie a quelle manovre intensive, ed è stata trasportata all’ospedale di Lecco, dove ha smesso di vivere nel pomeriggio.