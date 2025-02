Thesocialpost.it - Incidente mortale a Catanzaro, perde la vita una donna di 53 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia questa mattina a Montepaone. Unadi 53, R.F., ha perso lain unstradale. L’auto sulla quale viaggiava ha iniziato a sbandare senza motivo e si è schiantata contro un muro.Leggi anche: Treviso, anziano cade in giardino e resta bloccato tutta la notte: morto di freddoSoccorsi immediati, ma inutiliDopo l’impatto, sul posto sono arrivati i soccorsi. Un’ambulanza ha provato a rianimare la, ma ogni tentativo è risultato inutile.Indagini in corso sulle causeLe forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo. Si indaga sia sulle cause dell’che sulle condizioni della vittima prima dello schianto. Un malore? Un guasto meccanico? Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze per fare chiarezza.L'articololaunadi 53proviene da The Social Post.