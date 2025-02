Ilgiorno.it - Incidente in autostrada a Milano, schianto sulla A4 tra un camion e tre auto: 8 chilometri di coda

Leggi su Ilgiorno.it

– Unavvenuto giovedì mattina alle 8 che ha coinvolto un mezzo pesante e tremobile ha provocato unadi oltre 8sull’A4-Brescia, nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e viale Certosa, in direzione Torino. Fortunatamente, nellonessuno è rimasto ferito in modo grave: un uomo è stato portato in codice verde all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, la polizia stradale e il personale distrade per l’Italia: parte della carreggiata è stata chiusa al traffico. Al momento si registrano forti rallentamenti e agli utenti che da Brescia sono diretti versoo Varese si consiglia di uscire a Monza, proseguire lungo la A52 Tangenziale Nord diverso Rho, con rientro in A8-Varese.