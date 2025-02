Internews24.com - Inchiesta Ultras Inter, al via il processo! Il Milan avanza una richiesta precisa: tutti i dettagli

di Redazione, è pronto a partire il. Ilhato una: ecco di cosa si trattaAncora novità in merito all’che coinvolge le curve di, la vicenda scoppiata ormai parecchio tempo fa tiene ancora banco. Nella giornata di ieri la Repubblica aveva reso noti alcuni stralci delle dichiarazioni fatte da Beretta in sede dirogatorio, oggi giunge un’altra notizia in merito allata dal. Enrico de Castiglione avvocato del club chiederà di costituirsi come parte civile nel primoese, scaturito dalla maxidi Polizia, Gdf e della Procura suglidelle curve di San Siro. Le parole dell’avvocatoPAROLE – «Le persone che partecipano ad un evento in uno stadio vogliono viverlo in sicurezza e tutto ciò che rappresenta violenza è un danno diretto e indiretto alla società, ci sono fatti specifici contro cui ci costituiamo per ribadire il valore della legalità».