Sono numerose e molto significative le novità che riguardano ilassunzione 2025. Nella nuova Legge di Bilancio, si punta in modo deciso ad incentivare l’occupazione nelle categorie più vulnerabili e nelle aree svantaggiate. Con maggiori risorse e una proroga della maxi deduzione, dunque, le aziende avranno nuovi strumenti per sostenere la crescita occupazionale, mentre la mancata proroga della Decontribuzione Sud segnerà un cambiamento significativo per le imprese del Mezzogiorno. La Legge di Bilancio 2025, come in parte accennato, introduce dunque nuovi significativiper ledi, donne enelle aree svantaggiate del Mezzogiorno. Iassunzione 2025 rappresentano una misura chiave per favorire l’occupazione, con risorse dedicate e una particolare attenzione a categorie specifiche.