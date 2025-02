Abruzzo24ore.tv - Incendio spaventoso a Villa Raspa: bombola di GPL esplode, un ferito grave trasportato d'urgenza in

Pescara - Un incidente drammatico ieri pomeriggio adi Spoltore, dove unadi GPL innesca un, provocando ustioni gravi e il trasporto in ospedale di un uomo. Nel pomeriggio di ieri, un drammatico incidente ha scosso la tranquilla località di, frazione di Spoltore. Intorno alle 17, unadi GPL situata all’interno di una cucina ha causato unche ha messo in pericolo la vita di una persona. Secondo le informazioni raccolte, il gas è fuoriuscito dalla, destinata a alimentare una stufa per il riscaldamento. Il rilascio incontrollato di GPL ha innescato un rogo violento, con fiamme che si sono propagate rapidamente. L'ha avuto conseguenze tragiche: una persona, che si trovava all'interno dell'abitazione al momento dell'esplosione, è stata investita da un potente getto di fuoco, riportando ustioni gravi.