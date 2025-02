Corrieretoscano.it - Incendio in un appartamento a Vaiano, muore un’anziana

– Dramma anell’di una abitazione. L’episodio si è verificato nella mattinata del 20 febbraio nella località Gabolana, nel Comune diin provincia di Prato, in via Manzoni, per cause che sono al vaglio dei vigili del fuoco. L’si è sviluppato in una palazzina di tre piani che è stata evacuata per permettere i necessari rilievi di staticità.Nel rogo dell’è morta una donna di 81 anni, mentre due uomini che hanno tentato di intervenire in attesa dell’arrivo dei soccorsi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Secondo quanto appreso uno di questi sarebbe il figlio della donna. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ambulanze inviate dalla centrale unica del 118 e la sindaca di, Francesca Vivarelli.