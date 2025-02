Puntomagazine.it - Incastrato dal Dna: 33enne napoletano accusato di furti in due scuole nel Casertano

Le tracce ematiche hanno rivelato l’identità del ladro: un’indagine meticolosa porta all’arresto di un.Pensava di averla fatta franca, ma le tracce di sangue lasciate durante i raid notturni lo hanno tradito. Unè stato identificato e raggiunto da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, emessa dal Gip di Santa Maria Capua Vetere ed eseguita dai carabinieri di Vairano Scalo nella notte.I colpi risalgono alla notte tra il 23 e il 24 maggio dello scorso anno. L’uomo, dopo aver forzato le porte d’ingresso e manomesso i sistemi antifurto, si è introdotto in due istituti scolastici: l’istituto comprensivo “Garibaldi-Montalcini” di via Roma a Pietravairano e la scuola media “Geremia” di via della Rimembranza a Vairano Patenora.