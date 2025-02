Lanazione.it - Inaugurato il nuovo depuratore e piccoli in visita

Leggi su Lanazione.it

Bientina, 20 febbraio 2025 – È stato ufficialmenteoggi ildi Bientina. Sebbene entrato in funzione circa un anno fa, l’impianto necessitava del completamento di alcune opere accessorie che ne fanno adesso uno dei fiori all’occhiello tra le infrastrutture di Acque. Per l’occasione quattro classi delle scuole primarie di Bientina e Quattro Strade, hanno potuto scoprire il funzionamento del sistema di trattamento delle acque reflue attraverso unaguidata. Con loro, anche il presidente di Acque, Simone Millozzi e l’assessora comunale all’ambiente, Desirè Niccoli. Laguidata rientra nei percorsi di informazione e sensibilizzazione promossi dal “Centro di Educazione Ambientale di Bientina - Bosco di Tanali”, grazie ai quali le ragazze e i ragazzi hanno avuto modo di approfondire lo studio del processo di depurazione con lezioni in classe sapientemente illustrate dal Prof.