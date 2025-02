Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata una nuova Tac alla Domus Nova

unaTac, avanzato dispositivo di diagnostica,. Per l’occasione sono intervenuti la dottoressa Roberta Mazzoni, direttrice del Distretto Ausl di Ravenna, e Massimo Cameliani, presidente del Consiglio Comunale di Ravenna. Il dottor Alberto Mazzanti, direttore operativo die San Francesco, ha illustrato il piano di rinnovo tecnologico e sanitario che ha interessato entrambe le strutture, evidenziando l’impegno continuo nel miglioramento dei servizi offerti ai pazienti. Il dottor Claudio Marri, responsabile del servizio di radiodiagnostica, ha descritto in dettaglio le caratteristiche tecniche dellaTac, spiegandone l’impatto migliorativo per l’utenza nel campo della radiodiagnostica. "Grazie a questa inzione, sarà possibile ottenere immagini di altissima qualità con tempi di esposizione ridotti, garantendo maggiore accuratezza diagnostica"