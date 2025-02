Gamberorosso.it - In uno dei più bei mercati di Roma aprono banchi di street food. Ecco cosa succede al mercato Trionfale

Ilsta diventando una meta imprescindibile della gastronomiana e laziale, una piazza coperta della movida gourmet, un modello per gli altricapitolini. È il più grandeitaliano, e forse d’Europa, dove fare la spesa e mangiare sfiziosità al volo scegliendo tra 275 box (qui abbiamo segnalato quelli più interessanti). Negli ultimi due anni la vocazionesi è accentuata con la nascita di alcune postazioni smart e spumeggianti, che propongono un’offerta gastronomica gourmet ma in uno stile pop e informale, come La Casina del Caffè, ChefBoxExperience at the market, Yoroshiku - Sushi & Pokè. Alla fine del 2024 hanno aperto Il Pescatorio ale Centonove, seguite a ruota questo febbraio da Partager e da Sobrio - Bottega con Cucina. Il gruppo di questi locali di nuova generazione si arricchirà entro marzo di altre insegne, alcune note nel panoramano: Giuffrè Forno&Gelato, Peppus, Nuda, Cuscus, Amore e Mattarello.