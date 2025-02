Ilgiorno.it - In scena i “Viaggiatori erranti“: "Mai fermarsi ai luoghi comuni. Meglio esplorare. E sbagliare"

Guarire grazie al teatro. Mettere ini propri conflitti più intimi per comprenderli, superarli o comunque affrontarli. E nello stesso tempo creare qualcosa di importante da condividere con il pubblico. È l’intento di Barbara Traversa, fondatrice e regista della compagnia ““. Il suo spettacolo “Ritorno a Spoon River“, dopo il successo registrato all’interno del carcere di Lecco e in molti altridella Lombardia, andrà indomani alle 21 al centro culturale Teatro OppArt di via Giovanni da Sovico 113 a Sovico e domenica 23 alle 17 in forma itinerante nell’ala nobile di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (ingresso libero ma su prenotazione). Ecco come si presenta la compagnia dei: "Un avvocato, un metalmeccanico, un panettiere, un contabile, un civico attivo, un informatico, un baby pensionato, un lavoratore parastatale, una madre sclerata e il cane Poldo sono i “”, i protagonisti nonché ideatori di un viaggio nel teatro nato nel 2015 durante un corso di drammaterapia, poi “degenerato” in una serie di rappresentazioni.