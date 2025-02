In parole semplici | Terzo settore e sostenibilità temi cruciali e sempre più rilevanti nel funzionamento dei meccanismi europei

Leggi su Ildenaro.it

di Claudio Quintano*, Paolo Mazzocchi**, Simona Cafieri*** e Antonio d’Amaro****Cos’è il?Con l’espressionesi fa riferimento a quell’insieme di organizzazioni che non fanno parte né delpubblico (Stato) né delprivato (imprese). Si tratta di una realtà variegata che comprende: * Organizzazioni di volontariato (ODV): Associazioni che svolgono attività di interesse generale in modo gratuito o con rimborso spese. * Associazioni di promozione sociale (APS): Enti che promuovono attività di interesse sociale, culturale, civile o sportivo. * Cooperative sociali: Organizzazioni che perseguono finalità di interesse sociale attraverso la gestione di attività economiche. * Organizzazioni non governative (ONG): Enti che operano a livello internazionale per la cooperazione allo sviluppo, l’aiuto umanitario e la difesa dei diritti umani.