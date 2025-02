Quifinanza.it - In Finlandia nuovo giacimento geotermico fornirà energia pulita per 20 milioni di anni

Lapotrebbe diventare uno dei Paesi leader delle energie rinnovabili. Qui, infatti, sono appena stati scoperti giacimenti geotermici che sono in grado di garantire – dicono le stime – circa 20didi. Una notizia che non è certo errato definire straordinaria, e che pone lo Stato in prima linea nel campo dell’innovazione energetica sostenibile.Questo ritrovamento, reso possibile proprio grazie all’incredibile tecnologia messa in campo, sostiene gli ambiziosi obiettivi climatici del Paese, che punta a diventare carbon neutral entro il 2035.L’impianto digeotermica inpuò sostituire i combustibili fossiliIldigeotermica scoperto inè uno dei più importanti mai trovati al mondo. Il punto è che, con una durata di vita stimata in 20di, questa fonte diverde potrebbe sostituire completamente i combustibili fossili tradizionali.