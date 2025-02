Ilrestodelcarlino.it - In castigo i tecnici Ferretti e Marchesini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le decisioni del giudice sportivo regionale. In Eccellenza multa di 150 euro allo Sporting Scandiano perché propri sostenitori rivolgevano frasi ingiuriose nei confronti di un avversario. Una gara a Fomov (Brescello Piccardo), Guerri (Fabbrico), Bassoli (Rolo). In Promozione squalificati fino al 5 marzo il massaggiatore Valerio Orlandini (Luzzara) e mister Marco(Masone) per gravi proteste verso l’arbitro; una settimana di stop al tecnico Giacomo(Montecchio) per proteste verso l’arbitro. Un turno a Errigo (Bibbiano/San Polo), Ricciotti (Campagnola) già scontata, Saviola e Faraci (Luzzara), Fabio Piermattei (Vezzano). In Prima categoria multa di 200 euro al Quattro Castella perché a fine gara propri tesserati colpivano con violenti colpi la porta dello spogliatoio dell’arbitro e altri 120 euro per intemperanze dei propri sostenitori.