In caso di pandemia non basterà un Dpcm per limitare la libertà Il nuovo Piano pandemico alle Regioni | cosa cambia su vaccini e restrizioni

Non sarà più possibile disporredellapersonale per mezzo dei, come ampiamente accaduto durante i governi Conte. A stabilirlo è ilNazionale. Inviato alla Conferenza Stato-a cinque anni esatti dal paziente zero di Codogno, mette al bando l’uso dei decreti del presidente del Consiglio con cui sono state emanate molte delle misure per contenere la diffusione del Coronavirus durante lada Covid-19. «È escluso – si legge nel– l’utilizzo di atti amministrativi per l’adozione di ogni misura che possa essere coercitiva dellapersonale o compressiva dei diritti civili e sociali. Solo con leggi o atti aventi forza di legge e nel rispetto dei principi costituzionali possono essere previste misure temporanee, straordinarie ed eccezionali».