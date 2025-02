Bergamonews.it - In Alta Val Seriana una maxi discarica abusiva di oltre 10mila metri quadrati

Val. Un’enormericavata in un ex sito minerario di: i terreni erano utilizzatimente da due imprese edili come luogo di abbandono per innumerevoli attrezzature e macchinari dismesse.Martedì 11 febbraio il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Bergamo – coadiuvato da militari provenienti da Nuclei Forestali della provincia, da personale Arpa del dipartimento di Bergamo e del dipartimento Innovazione Ricerca e Sostenibilità di Arpa Lombardia – ha completato inValil sequestro di un compendio composto da terreni e fabbricati di proprietà dello Stato ma occupatimente da anni da due imprese di costruzioni.Nell’area, confinante con il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, sono stati trovati anche veicoli dismessi, parti di automezzi e un locale adibito illecitamente ad attività di officina.