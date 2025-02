Ilrestodelcarlino.it - Imprese giovanili, due bandi: "Un’occasione di rilancio"

Sono circa 2.500 leche lavorano in provincia di Ravenna. E sono in crescita: secondo i dati della Camera di commercio di Ferrara Ravenna il saldo netto annuale della movimentazione (cioè la differenza fra iscrizioni e cancellazioni volontarie) è ancora positivo (+258; era +379 nel 2023).Se però allarghiamo il nostro orizzonte in un arco temporale di dieci anni, dal 2014 al 2024 il dato purtroppo è nettamente negativo: abbiamo perso per strada quasi un quarto delle, esattamente il 23%. "Nel ‘Piano straordinario per l’accesso dei giovani al lavoro e la promozione del fare impresa’ varato dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna a sostegno dell’occupazione giovanile e dello sviluppo d’impresa, sono stati approvati duea sostegno della competitività die per la creazione di" sottolinea Francesco Turchi, residente Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Ravenna.