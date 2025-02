Ilgiorno.it - Imposizioni favorevoli in Italia sulle successioni: ecco il confronto con gli altri Paesi

Leggi su Ilgiorno.it

L’, spesso considerato un Paese ad alta pressione fiscale, si distingue invece per un’imposizione estremamente favorevole. I dati parlano chiaro: come rivelava uno studio dell’Osservatorio sui conti pubblicini dell’università Cattolica, nel 2022 il gettito dell’impostae donazioni (Isd) è stato di appena 1,043 miliardi di euro, pari allo 0,05% del Pil e allo 0,18% delle entrate totali. Una cifra irrisoria se confrontata con quella dieuropei: basti pensare che, sempre secondo lo stesso studio, in Francia nel 2021 il prelievo derivante da questa imposta ha raggiunto i 18,6 miliardi di euro, lo 0,7% del Pil, ovvero un valore quattordici volte superiore a quellono in proporzione alla ricchezza nazionale. Anche la Germania applica un’imposta più incisiva, con un gettito di 9,8 miliardi, pari allo 0,3% del Pil.